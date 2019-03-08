В Сочи шестилетний ребенок упал под колеса такси

СЕГОДНЯ 09:47 2019-03-08T09:47:24+03:00

Его с переломом ноги доставили в больницу

Изменить размер текста: A A

Вечером 7 марта в Адлерском районе Сочи на улице Кирпичной произошла авария, в которой пострадал шестилетний ребенок.

Как сообщают в ОГИБДД УВД курорта, ребенок гулял во дворе, вышел за пределы жилого комплекса и поскользнулся на пригорке, скатившиись под колеса двигавшего автомобиля такси «Хендэ».

- За рулем находился 36-летний водитель, ребенка с открытым переломом ноги доставили в больницу. Обстоятельства произошедшего уточняются, - добавили в полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU