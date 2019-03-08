В Сочи шестилетний ребенок упал под колеса такси
Его с переломом ноги доставили в больницу
Место ДТП Фото: ОГИБДД УВД Сочи
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Вечером 7 марта в Адлерском районе Сочи на улице Кирпичной произошла авария, в которой пострадал шестилетний ребенок.
Как сообщают в ОГИБДД УВД курорта, ребенок гулял во дворе, вышел за пределы жилого комплекса и поскользнулся на пригорке, скатившиись под колеса двигавшего автомобиля такси «Хендэ».
- За рулем находился 36-летний водитель, ребенка с открытым переломом ноги доставили в больницу. Обстоятельства произошедшего уточняются, - добавили в полиции.
ИСТОЧНИК KP.RU
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