2019-03-08T09:47:24+03:00
Происшествия

В Сочи шестилетний ребенок упал под колеса такси

Его с переломом ноги доставили в больницу
Дмитрий ТУРЧЕНКО
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Место ДТП Фото: ОГИБДД УВД СочиМесто ДТП Фото: ОГИБДД УВД Сочи
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Вечером 7 марта в Адлерском районе Сочи на улице Кирпичной произошла авария, в которой пострадал шестилетний ребенок.

Как сообщают в ОГИБДД УВД курорта, ребенок гулял во дворе, вышел за пределы жилого комплекса и поскользнулся на пригорке, скатившиись под колеса двигавшего автомобиля такси «Хендэ».

- За рулем находился 36-летний водитель, ребенка с открытым переломом ноги доставили в больницу. Обстоятельства произошедшего уточняются, - добавили в полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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