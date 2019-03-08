«Локомотив-Кубань» примет УНИКС в ответном матче 1/4 финала Еврокубка

СЕГОДНЯ 10:03 2019-03-08T10:03:42+03:00

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Вечером 8 марта в краснодарском «Баскет-Холле» состоится один из важнейших матчей сезона для баскетболистов «Локомотива-Кубани». В битве за полуфинал Еврокубка «красно-зеленые» принимают казанский УНИКС. Сильнейшего определит серия до двух побед, и после первой игры лидирует команда из Татарстана. Схватку на своей арене она выиграла со счетом 86:66, это значит, что сегодняшний матч становится поединком жизненной важности для «Локо».

- Во втором матче серии «Локо» должен правильно отреагировать на поражение в первой игре. Необходимо сыграть гораздо интенсивнее – как на своей половине площадки, так и на чужой. Конечно, нам будет тяжело, ведь УНИКС приедет в Краснодар, чтобы закончить работу. Но мы твердо намерены сравнять счет в серии и поехать в Казань на решающую игру, - сказал Владе Йованович, главный тренер ПБК «Локомотив-Кубань».

Матч «Локомотив-Кубань» – УНИКС состоится в «Баскет-Холле» в пятницу, 8 марта. Начало в 20:00. Стоимость билетов от 200 рублей, а для обладателей билетов на перенесенный концерт Максима Фадеева вход бесплатный. Прямая трансляция матча на канале Матч! Игра.

ИСТОЧНИК KP.RU