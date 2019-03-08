2019-03-08T10:03:42+03:00
Спорт

«Локомотив-Кубань» примет УНИКС в ответном матче 1/4 финала Еврокубка

Матч состоится 8 марта в 20:00
Артём ГНАТЕНКО@kp_kuban
Поделиться:
"Локомотиву" жизненно необходима победа Фото: ПБК "Локомотив-Кубань""Локомотиву" жизненно необходима победа Фото: ПБК "Локомотив-Кубань"
Изменить размер текста:

Вечером 8 марта в краснодарском «Баскет-Холле» состоится один из важнейших матчей сезона для баскетболистов «Локомотива-Кубани». В битве за полуфинал Еврокубка «красно-зеленые» принимают казанский УНИКС. Сильнейшего определит серия до двух побед, и после первой игры лидирует команда из Татарстана. Схватку на своей арене она выиграла со счетом 86:66, это значит, что сегодняшний матч становится поединком жизненной важности для «Локо».

- Во втором матче серии «Локо» должен правильно отреагировать на поражение в первой игре. Необходимо сыграть гораздо интенсивнее – как на своей половине площадки, так и на чужой. Конечно, нам будет тяжело, ведь УНИКС приедет в Краснодар, чтобы закончить работу. Но мы твердо намерены сравнять счет в серии и поехать в Казань на решающую игру, - сказал Владе Йованович, главный тренер ПБК «Локомотив-Кубань».

Матч «Локомотив-Кубань» – УНИКС состоится в «Баскет-Холле» в пятницу, 8 марта. Начало в 20:00. Стоимость билетов от 200 рублей, а для обладателей билетов на перенесенный концерт Максима Фадеева вход бесплатный. Прямая трансляция матча на канале Матч! Игра.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «ПБК "Локомотив-Кубань"»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Новороссийске «Нива» попала под локомотив
Губернатор поздравил женщин Кубани с 8 Марта
В Сочи шестилетний ребенок упал под колеса такси
Прилетит волшебник и подарит 500 эскимо: В горах Сочи поздравят с 50-летним юбилеем Чебурашку
На Кубани вдовам Героев России предоставят земельные участки
В Новороссийске спасатели сняли с крыши девятиэтажки трех школьников
Учреждения культуры Кубани подготовили мероприятия в 8 марта
ВТБ стал лидером рынка автокредитования
Кубанские девятиклассники готовятся к экзаменам
Осужденные в Новороссийске граждане США подали жалобу в Краснодарский краевой суд
Краснодарские трамваи изменят схему движения
В Краснодаре охранник кладбища задержал вора
В Краснодаре обсудили вопросы эффективного использования земельных ресурсов
В краевой программе «Южная здравница» появились туры выходного дня
Клиенты ВТБ оформили более 5 млн мультикарт
Жителя Новороссийска подозревают в мошенничестве
В Сочи установят энергосберегающие светильники
В Геленджике иномарка сбила 59-летнего мужчину
В Кореновском районе опрокинулся КамАЗ
«Краснодар Водоканал» ведет замену сетей на улице Лукьяненко
Жителя Гулькевичского района подозревают в краже техники
Сочи Парк начинает юбилейный сезон
В Анапе осудили торговца табачными изделиями без маркировки
Жителю Новокубанского района грозит до пяти лет лишения свободы
На Кубани возбудили уголовное дело по факту смертельного ДТП
В аэропорту Краснодара сотрудники Росгвардии поздравили девушек с 8 Марта
В Новороссийске в канаве нашли избитую женщину