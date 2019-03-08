Губернатор поздравил женщин Кубани с 8 Марта

СЕГОДНЯ 11:09 2019-03-08T11:09:44+03:00

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В Международный женский день губернатор поздравил жительниц Краснодарского края. По мнению главы региона, мудрость и душевная щедрость всегда отличали женщин Кубани.

– Вы сохраняете исконные вечные ценности: любовь, доброта и верность. Ваша заслуга в том, что сегодня край по-прежнему крепок своими традициями, основанными на уважении к старшим, любви к своей земле. Такие понятия закладываются в детстве и остаются на всю жизнь, – отметил Вениамин Кондратьев.

Особые слова восхищения он адресовал многодетным матерям и тем, кто готов дарить тепло своей души приемным детям.

– Через многие годы они пронесут с собой вашу нежность, которая наполнила светом их жизнь. От всей души желаем вам любви и счастья, здоровья и радости, – заключил глава региона.

ИСТОЧНИК KP.RU