Губернатор поздравил женщин Кубани с 8 Марта
В Международный женский день губернатор поздравил жительниц Краснодарского края. По мнению главы региона, мудрость и душевная щедрость всегда отличали женщин Кубани.
– Вы сохраняете исконные вечные ценности: любовь, доброта и верность. Ваша заслуга в том, что сегодня край по-прежнему крепок своими традициями, основанными на уважении к старшим, любви к своей земле. Такие понятия закладываются в детстве и остаются на всю жизнь, – отметил Вениамин Кондратьев.
Особые слова восхищения он адресовал многодетным матерям и тем, кто готов дарить тепло своей души приемным детям.
– Через многие годы они пронесут с собой вашу нежность, которая наполнила светом их жизнь. От всей души желаем вам любви и счастья, здоровья и радости, – заключил глава региона.
ИСТОЧНИК KP.RU