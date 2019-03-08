В Новороссийске «Нива» попала под локомотив

СЕГОДНЯ 11:51 2019-03-08T11:51:16+03:00

К счастью, никто не пострадал

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В Новороссийске произошло ДТП на железнодорожном переезде на улице Маркова. Маневровый локомотив протаранил «Шевроле Ниву», которая выехала на пути. К счастью, скорость была небольшой и серьезных последствий удалось избежать.

Внедорожнику потребуется ремонт, а поезд остался невредим. По сообщениям очевидцев, пострадавших нет.

ИСТОЧНИК KP.RU