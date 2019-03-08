2019-03-08T12:24:45+03:00
Происшествия

В Краснодаре иномарка после столкновения вылетела на тротуар

Никто из пешеходов не пострадал
Дмитрий ТУРЧЕНКО
Поделиться:
Фото с места ДТП: Типичный КраснодарФото с места ДТП: Типичный Краснодар
Изменить размер текста:

Днем 7 марта у пересечения улиц Красной и Гаврилова произошла авария с участием трех иномарок – КИА, Кадиллак и БМВ. ДТП случилось около 17 часов.

Столкновение было такой силы, что одна из машин вылетела на тротуар и остановилась в нескольких метрах от автобусной остановки. К счастью, никто из пешеходов не пострадал.

Очевидцы сообщают, что два человека из находившихся в авто получили травмы.

Полиция выясняет причины и обстоятельства аварии.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Краснодар: новости города»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Краснодаре потушили горящий склад на улице Московской
Сотрудники краснодарского ОМОН ворвались на базу «Динамо», чтобы поздравить волейболисток с 8 Марта
В Сочи 9 и 10 марта ограничат движение у Зимнего театра
В Краснодаре скончался депутат Заксобрания Александр Шустенков
Под Анапой в ДТП погибли два человека: один из них отмечал день рождения
В Краснодаре горит склад на улице Московской
В Новороссийске «Нива» попала под локомотив
Губернатор поздравил женщин Кубани с 8 Марта
«Локомотив-Кубань» примет УНИКС в ответном матче 1/4 финала Еврокубка
В Сочи шестилетний ребенок упал под колеса такси
Прилетит волшебник и подарит 500 эскимо: В горах Сочи поздравят с 50-летним юбилеем Чебурашку
На Кубани вдовам Героев России предоставят земельные участки
В Новороссийске спасатели сняли с крыши девятиэтажки трех школьников
Учреждения культуры Кубани подготовили мероприятия в 8 марта