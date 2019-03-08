В Краснодаре иномарка после столкновения вылетела на тротуар

СЕГОДНЯ 12:24 2019-03-08T12:24:45+03:00

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Днем 7 марта у пересечения улиц Красной и Гаврилова произошла авария с участием трех иномарок – КИА, Кадиллак и БМВ. ДТП случилось около 17 часов.

Столкновение было такой силы, что одна из машин вылетела на тротуар и остановилась в нескольких метрах от автобусной остановки. К счастью, никто из пешеходов не пострадал.

Очевидцы сообщают, что два человека из находившихся в авто получили травмы.

Полиция выясняет причины и обстоятельства аварии.

ИСТОЧНИК KP.RU