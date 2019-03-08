В Краснодаре горит склад на улице Московской
Днем 8 марта краснодарцы заметили клубы густого черного дыма в районе улицы Московской. Выяснилось, что загорелось одноэтажное складское помещение. Сообщение о пожаре поступило в МЧС в 12:36. Первые подразделения прибыли на место уже через 8 минут.
- В 12.44 по прибытию к месту первого подразделения установлено, что в одноэтажном складском помещении произошел пожар. Площадь пожара составляет около 100 квадратных метров, - сообщили «КП-Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
Пожар на улице Московской в Краснодаре.
Обновлено. В 13:18 пожар локализован на площади около 300 квадратных метров.
Фото: ГУ МЧС России по Краснодарскому краю
ИСТОЧНИК KP.RU
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