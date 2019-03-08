Под Анапой в ДТП погибли два человека: один из них отмечал день рождения

СЕГОДНЯ 13:22 2019-03-08T13:22:48+03:00

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В ночь на 8 марта в станице Гостагаевской произошла авария, которая унесла жизни двух человек. ВАЗ-2112 на большой скорости столкнулся с деревом. Удар был такой силы, что машина буквальна согнулась вокруг ствола. В салоне находились два человека, оба погибли на месте.

- Минувшей ночью в ст. Гостагаевская произошло ДТП. Водитель автомобиля, двигаясь с превышением скорости не справился с управлением и врезался в дерево. Спасатели, прибыв на место вызова, извлекли из деформированного автомобиля тела двух погибших, - сообщили в Службе спасения Анапы.

Известно, что один из погибших 7 марта отмечал свое 27-летие.

ИСТОЧНИК KP.RU