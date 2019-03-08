В Краснодаре скончался депутат Заксобрания Александр Шустенков

СЕГОДНЯ 14:17 2019-03-08T14:17:46+03:00

Ему был 61 год

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В Краснодаре на 62-м году ушел из жизни депутат краевого Законодательного собрания четырех созывов Александр Шустенков.

В региональном парламенте он занимал должность заместителя председателя комитета по вопросам местного самоуправления, административно-территориального устройства и социально-экономического развития территорий.

Александр Шустенков родился в Кореновске, получил три высших образования, в разные годы работал в «Черномортранснефти» и администрации Краснодарского края.

С декабря 2002 года избирался депутатом Законодательного собрания, являлся членом фракции «Единой России».

ИСТОЧНИК KP.RU