В Сочи 9 и 10 марта ограничат движение у Зимнего театра

СЕГОДНЯ 14:55 2019-03-08T14:55:06+03:00

В эти дни на курорте пройдет Южный театральный форум

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В Сочи с 19 часов 9 марта ограничат движение автомобилей в районе Театральной площади.

- Это связано с проведением на курорте Южного театрального форума. Ограничение с прекращением движения автомобилей на площади перед Зимним театром будет действовать до 18:00 10 марта, - сообщили в пресс-службе администрации Сочи.

В рамках форума 10 марта в 15 часов на площади выступят артисты уличных театров со всей страны.

Площадь будет разделена на пять зон, на которых параллельно будут проходить активности с элементами буффонады и театрального шествия с ходулистами и скейтерами.

Будут установлены масштабные конструкции, задействованы уличные оркестры, театр «Пластилиновый дождь», творческие молодежные объединения.

ИСТОЧНИК KP.RU