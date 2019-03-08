В Сочи 9 и 10 марта ограничат движение у Зимнего театра
В Сочи с 19 часов 9 марта ограничат движение автомобилей в районе Театральной площади.
- Это связано с проведением на курорте Южного театрального форума. Ограничение с прекращением движения автомобилей на площади перед Зимним театром будет действовать до 18:00 10 марта, - сообщили в пресс-службе администрации Сочи.
В рамках форума 10 марта в 15 часов на площади выступят артисты уличных театров со всей страны.
Площадь будет разделена на пять зон, на которых параллельно будут проходить активности с элементами буффонады и театрального шествия с ходулистами и скейтерами.
Будут установлены масштабные конструкции, задействованы уличные оркестры, театр «Пластилиновый дождь», творческие молодежные объединения.
ИСТОЧНИК KP.RU
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