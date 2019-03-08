Сотрудники краснодарского ОМОН ворвались на базу «Динамо», чтобы поздравить волейболисток с 8 Марта

СЕГОДНЯ 15:07 2019-03-08T15:09:21+03:00

Необычное поздравление стало ответом на видеоролик, который записали девушки ко Дню защитника Отечества

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Сотрудники ОМОН на транспорте краевого управления Росгвардии появились на базе женского волейбольного клуба «Динамо». Бойцы в полном обмундировании вооружились цветами, сладостями и воздушными шарами и прибыли, чтобы поздравить спортсменок с 8 Марта.

- Этот визит стал ответом на креатив кубанских спортсменок, снявших для сотрудников ОМОН поздравительный видеоролик ко Дню защитника Отечества, - сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

Фото: ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю

Сотрудники ОМОН начали поздравления с привычной фразы: «Всем оставаться на местах!»

- Пусть здоровье будет крепким, счастье – безоблачным, а удача – благосклонной, - пожелали спортсменкам сотрудники Росгвардии.

Вручив волейболисткам подарки, росгвардейцы вернулись к выполнению спецзадач.

ИСТОЧНИК KP.RU