Сотрудники краснодарского ОМОН ворвались на базу «Динамо», чтобы поздравить волейболисток с 8 Марта
Сотрудники ОМОН на транспорте краевого управления Росгвардии появились на базе женского волейбольного клуба «Динамо». Бойцы в полном обмундировании вооружились цветами, сладостями и воздушными шарами и прибыли, чтобы поздравить спортсменок с 8 Марта.
- Этот визит стал ответом на креатив кубанских спортсменок, снявших для сотрудников ОМОН поздравительный видеоролик ко Дню защитника Отечества, - сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.
Фото: ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю
Сотрудники ОМОН начали поздравления с привычной фразы: «Всем оставаться на местах!»
- Пусть здоровье будет крепким, счастье – безоблачным, а удача – благосклонной, - пожелали спортсменкам сотрудники Росгвардии.
Вручив волейболисткам подарки, росгвардейцы вернулись к выполнению спецзадач.
ИСТОЧНИК KP.RU
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