2019-03-08T15:43:50+03:00
Происшествия

В Краснодаре потушили горящий склад на улице Московской

Погибших и пострадавших нет
Артём ГНАТЕНКО@kp_kuban
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Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краюФото: пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю
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Днем 8 марта в Краснодаре загорелся склад рядом с СТО на улице Московской. Клубы густого черного дыма были видны из разных районов города. Сообщение о пожаре поступило в МЧС в 12:36. Первые подразделения прибыли на место уже через 8 минут.

Площадь пожара составила 300 квадратных метров, а на месте работали 41 человек и 13 единиц техники.

- Пострадавших и погибших нет. Самостоятельно были эвакуированы 4 человека. Как итог – в 15:04 пожар был ликвидирован на площади 300 квадратных метров, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU

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