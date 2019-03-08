2019-03-08T17:28:19+03:00
Происшествия

В Туапсе ищут источник вредных выбросов и неприятного запаха

Жителей просят звонить по номерам горячей линии
Артём ГНАТЕНКО@kp_kuban
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В Туапсе ищут источник зловонияВ Туапсе ищут источник зловония
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Жители Туапсе массово сообщают о резком неприятном запахе, который распространяется по городу. По данным администрации муниципалитете, на одном из предприятий произошел выброс загрязняющих веществ.

Сейчас поиском источника зловония занимается дежурная мобильная группа, которая реагирует на заявки от населения.

Глава района Анатолий Русин потребовал найти и наказать нарушителей экологической безопасности.

– Какие бы ни были успокаивающие данные в отчетах по результатам исследований воздуха лабораторий экоконтроля городских предприятий, люди понимают: источник выбросов находится в Туапсе. Обращаюсь к нарушителям норм безопасности при проведении производственной деятельности: то, что произошло – недопустимо! – заявил он.

По данным районного отдела Роспотребнадзора в воздухе выявлены превышения допустимых норм вредных веществ. Каких именно не уточняется.

- Все материалы о вскрытых нарушениях администрация района направила в Сочинскую природоохранную прокуратуру, - сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Сообщать о неприятном запахе туапсинцы могут по телефонам «горячей линии»: 112, 051, 2-54-31, 2-42-12, 2-52-12.

ИСТОЧНИК KP.RU

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