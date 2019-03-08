На Кубани в аварии погиб мотоциклист и его 12-летний пассажир
Вечером 7 марта в станице Рязанской Белореченского района произошла авария, в которой погибли два человека. На дороге Мирный - Бжедуховская – Беляевский столкнулись автомобиль ВАЗ-2104 и мотоцикл «Сузуки».
По предварительным данным, 65-летний водитель автомобиля выезжал на проезжую часть и не заметил движущийся мотоцикл. Очевидцы говорят, что легковушка загорелась после столкновения.
- В результате ДТП 25-летний мотоциклист и его 12-летний пассажир от полученных травм скончались на месте, - сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
В полиции проводят проверку, будет возбуждено уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU
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