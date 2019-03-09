2019-03-09T10:04:07+03:00
Общество

Воспитательница краснодарского детсада забыла ребенка на улице

Малыша вернула местная жительница
Максим ОСОКИН
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Фото: фрагмент видеозаписи камеры наружного наблюденияФото: фрагмент видеозаписи камеры наружного наблюдения
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Воспитательница частного детского сада в Краснодаре забыла ребенка на улице. Происшествие случилось 6 марта. Полуторогодовалый малыш остался один на улице. Ребенка в детское учреждение привела местная жительница, которая увидела малыша у дороги.

- Когда я привела ребенка к дверям детского сада, воспитатели забрали его со словами «вроде наш», - рассказала женщина.

Впоследствии в Instagram-аккаунте жилого комплекса, в котором расположен детский сад, появилось сообщение от имени матери ребенка. Она написала, что не имеет претензий к детскому дошкольному учреждению.

Напомним, вечером 7 марта в Адлерском районе Сочи на улице Кирпичной произошла авария, в которой пострадал шестилетний ребенок. Мальчик гулял во дворе, вышел за пределы жилого комплекса и поскользнулся на пригорке, скатившись под колеса двигавшего автомобиля такси «Хендэ».

ИСТОЧНИК KP.RU

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