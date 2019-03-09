2019-03-09T11:01:45+03:00
Общество

Под Новороссийском произошло смертельное ДТП

Мужчина погиб, пытаясь перебежать дорогу в неположенном месте
Максим ОСОКИН
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Фото: vk.com/nvrsk_roadФото: vk.com/nvrsk_road
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Под Новороссийском произошла авария со смертельным исходом. Вечером 7 марта в районе выезда из станицы Натухаевской напротив АЗС автомобиль насмерть сбил пешехода.

- Как рассказали очевидцы произошедшего, автомобиль Chevrolet ехал в сторону поселка Верхнебаканского. В этот момент через дорогу в неположенном месте переходил мужчина. В результате происшествия пешеход погиб на месте, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в полиции.

Стоит отметить, что на данном участке трассы отсутствует уличное освещение.

Напомним, вечером 7 марта в станице Рязанской Белореченского района произошла авария, в которой погибли два человека. На дороге Мирный - Бжедуховская – Беляевский столкнулись автомобиль ВАЗ-2104 и мотоцикл «Сузуки». По предварительным данным, 65-летний водитель автомобиля выезжал на проезжую часть и не заметил движущийся мотоцикл. Очевидцы говорят, что легковушка загорелась после столкновения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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