2019-03-09T13:55:02+03:00
Общество

Краснодар отметит день рождения на неделю раньше

Изменения в календарь внесли из-за погоды
Максим ОСОКИН
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Фото: пресс-служба администрации КраснодараФото: пресс-служба администрации Краснодара
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В 2019 году Краснодар второй год подряд отпразднует День города не в последние, а в предпоследние выходные сентября - 21 и 22 сентября. Соответствующее постановление подписал глава столицы Кубани Евгений Первышов.

- Взяв за основу опыт 2018 года, было решено перенести праздничные мероприятия по случаю Дня города на неделю раньше. Это связано с тем, что традиционно в это время в Краснодаре стоит орошая погода, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе городской администрации.

Стоит отметить, что большинство праздничных мероприятий в честь Дня города проходят на открытых площадках в парках и на площадях.

Напомним, в 2018 году в Краснодаре мероприятия, посвященные Дню города, прошли 22 и 23 сентября. В эти дни стало известно о присвоении городу статуса города-миллионника. Символическое свидетельство в подтверждение этого статуса главе города вручила руководитель Краснодарстата Татьяна Курнякова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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