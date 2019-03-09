Скончался Владимир Этуш

СЕГОДНЯ 14:49 2019-03-09T14:49:55+03:00

Актер ушел на 97-м году жизни

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В московской больнице скончался народный артист СССР Владимир Этуш. Актер умер сегодня около полудня на 97-м году жизни. Об этом сообщил, директор Театра им. Вахтангова. Кирилл Крок.

По его словам, артиста госпитализировали в пятницу в бессознательном состоянии. Месяц назад Этуш пережил обширный инфаркт.

В окружении артиста отметили, что Этуш играл на сцене «до последнего момента».

Дата прощания и погребения артиста станут известны позднее.

Владимир Абрамович ЭЭтуш родился 6 мая 1922, в Москве. Советский и российский актёр театра и кино, театральный педагог (профессор). Художественный руководитель Театрального института им. Щукина (с 2003 года). Полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством». После смерти Владимира Зельдина был старейшим действующим народным артистом СССР.

ИСТОЧНИК KP.RU