2019-03-09T14:49:55+03:00
Общество

Скончался Владимир Этуш

Актер ушел на 97-м году жизни
Максим ОСОКИН
Поделиться:
Фото: Вячеслав ПрокофьевФото: Вячеслав Прокофьев
Изменить размер текста:

В московской больнице скончался народный артист СССР Владимир Этуш. Актер умер сегодня около полудня на 97-м году жизни. Об этом сообщил, директор Театра им. Вахтангова. Кирилл Крок.

По его словам, артиста госпитализировали в пятницу в бессознательном состоянии. Месяц назад Этуш пережил обширный инфаркт.

В окружении артиста отметили, что Этуш играл на сцене «до последнего момента».

Дата прощания и погребения артиста станут известны позднее.

Владимир Абрамович ЭЭтуш родился 6 мая 1922, в Москве. Советский и российский актёр театра и кино, театральный педагог (профессор). Художественный руководитель Театрального института им. Щукина (с 2003 года). Полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством». После смерти Владимира Зельдина был старейшим действующим народным артистом СССР.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Краснодар отметит день рождения на неделю раньше
Автовладельцам Армавира стоит быть внимательнее
Под Новороссийском произошло смертельное ДТП
Воспитательница краснодарского детсада забыла ребенка на улице
На Кубани ищут виновника ДТП
На Кубани в аварии погиб мотоциклист и его 12-летний пассажир
В Туапсе ищут источник вредных выбросов и неприятного запаха
В Краснодаре потушили горящий склад на улице Московской
Сотрудники краснодарского ОМОН ворвались на базу «Динамо», чтобы поздравить волейболисток с 8 Марта
В Сочи 9 и 10 марта ограничат движение у Зимнего театра
В Краснодаре скончался депутат Заксобрания Александр Шустенков
Под Анапой в ДТП погибли два человека: один из них отмечал день рождения
В Краснодаре горит склад на улице Московской
В Краснодаре иномарка после столкновения вылетела на тротуар
В Новороссийске «Нива» попала под локомотив
Губернатор поздравил женщин Кубани с 8 Марта
«Локомотив-Кубань» примет УНИКС в ответном матче 1/4 финала Еврокубка
В Сочи шестилетний ребенок упал под колеса такси
Прилетит волшебник и подарит 500 эскимо: В горах Сочи поздравят с 50-летним юбилеем Чебурашку
На Кубани вдовам Героев России предоставят земельные участки
В Новороссийске спасатели сняли с крыши девятиэтажки трех школьников
Учреждения культуры Кубани подготовили мероприятия в 8 марта