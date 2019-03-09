В Сочи грузовик сорвался с обрыва
Сегодня днем на федеральной трассе в Сочи произошло ДТП. На участке дороги в районе пансионата «Белые ночи», в обрыв сорвался мусоровоз.
- Автомобиль не смог вписаться с крутой поворот и, проломив отбойник, упал с обрыва, - рассказывают очевидцы.
В результате аварии пострадал водитель мусоровоза. Его доставила в больницу вызванная очевидцами аварии бригада скорой помощи.
По словам местных жителей, аварии на этом участке трассы возникают периодически.
Напомним, под Новороссийском произошла авария со смертельным исходом. Вечером 7 марта в районе выезда из станицы Натухаевской напротив АЗС автомобиль насмерть сбил пешехода. Как рассказали очевидцы произошедшего, автомобиль Chevrolet ехал в сторону поселка Верхнебаканского. В этот момент через дорогу в неположенном месте переходил мужчина. В результате происшествия пешеход погиб на месте.
ИСТОЧНИК KP.RU