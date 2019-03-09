2019-03-09T15:39:47+03:00
Общество

В Сочи грузовик сорвался с обрыва

Водитель мусоровоза не справился с управлением на крутом повороте
Максим ОСОКИН
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Фото: архив КПФото: архив КП
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Сегодня днем на федеральной трассе в Сочи произошло ДТП. На участке дороги в районе пансионата «Белые ночи», в обрыв сорвался мусоровоз.

- Автомобиль не смог вписаться с крутой поворот и, проломив отбойник, упал с обрыва, - рассказывают очевидцы.

В результате аварии пострадал водитель мусоровоза. Его доставила в больницу вызванная очевидцами аварии бригада скорой помощи.

По словам местных жителей, аварии на этом участке трассы возникают периодически.

Напомним, под Новороссийском произошла авария со смертельным исходом. Вечером 7 марта в районе выезда из станицы Натухаевской напротив АЗС автомобиль насмерть сбил пешехода. Как рассказали очевидцы произошедшего, автомобиль Chevrolet ехал в сторону поселка Верхнебаканского. В этот момент через дорогу в неположенном месте переходил мужчина. В результате происшествия пешеход погиб на месте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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