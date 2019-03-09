2019-03-09T16:30:00+03:00
Спорт

Фигурист Алексей Ягудин подарил свой костюм музею

Увидеть одежду олимпийского чемпиона можно в Российском международном олимпийском университете в Сочи.
Максим ОСОКИН
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Фото: Архив КПФото: Архив КПФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин подарил свой костюм «Человек в железной маске», музею в Российском международном олимпийском университете в Сочи. В этом образе он стал олимпийским чемпионом на Играх 2002 года в Солт-Лейк-Сити.

- Жизнь это книга, которую мы пишем своими поступками и достижениями, - рассказал Ягудин журналистам. - Главу под названием олимпийский спорт я уже прочитал, - заявил спортсмен.

Помимо этого, фигурист передал университету костюмы олимпийских чемпионов в парном катании, пятикратных чемпионов Европы, двукратных чемпионов мира, Татьяны Тотьмяниной и Максима Маринина. Они откатали в них программу осенью 2004 года на этапе серии Гран-при Skate America в Питтсбурге. Костюмы российских спортсменов станут частью музейной экспозиции, которую будут создавать, собирая спортивные артефакты и олимпийские реликвии от известных спортсменов и представителей спортивных организаций.

ИСТОЧНИК KP.RU

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