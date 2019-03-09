2019-03-09T16:48:36+03:00
Общество

Жертвой семейной драмы в Краснодаре стал автомобиль

«Метко» пущенная из окна кастрюля пробило лобовое стекло
Максим ОСОКИН
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Фото: instagram.com/chp_krdФото: instagram.com/chp_krd
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Накануне вечером в Краснодаре произошло ЧП. Прохожие во дворе многоэтажного дома по проспекту Репина 20 стали свидетелями исхода из одной из квартир домашней утвари. Ситуация напомнила знаменитые стихи, потому что за горшками с цветами в окно следовали бутылки а завершила сей парад кастрюля со снедью. Именно этот снаряд и приземлился на лобовое стекло припаркованного под окнами многоэтажки автомобиля. Вот такое «Федорино горе».

Фотографии с места инцидента сразу же попали в Сеть и вызвали массу комментариев. Помимо осуждения поступка, так как вылетавшие из окна предметы могли угодить в людей, многие высказывали свои предположения о том, что стало причиной бытового конфликта. Один из пользователей заявил, что, скорее всего, гнев женщины был вызван разочарованием от полученного на 8 марта подарком.

Будет ли владелец автомобиля подавать в суд, чтобы получить возмещение нанесенного выпавшей кастрюлей урона, пока неизвестно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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