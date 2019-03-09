Новороссийские сосны пали жертвой комфорта для автолюбителей

СЕГОДНЯ 17:39 2019-03-09T17:39:29+03:00

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В Новороссийске идет реконструкция улицы Видова. Работы здесь начали в середине февраля 2019 года. А теперь в Интернете появились фотографии срубленных деревьев. Комментарии под этими фото в основном негативные, так как жители огорчаются тем фактом, что зелени в городе сатло меньше.

Стоит отметить, что в феврале улице Видова в Новороссийске начались работы по реконструкции дороги. Речь идет об участке от улицы Тобольской до улицы Луначарского. После реконструкции данный участок улицы Видова длинной почти 3 километра участок станет четырехполосным. А движение здесь станет двухсторонним.

Напомним, В Армавире из-за празднования Масленицы 10 марта ограничат движение транспорта по улице Пушкина. В поселке Заветном, маршрутные автобусы направят в объезд.

ИСТОЧНИК KP.RU