2019-03-09T17:39:29+03:00
Общество

Новороссийские сосны пали жертвой комфорта для автолюбителей

Деревья вырубили в ходе реконструкции улицы Видова
Максим ОСОКИН
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Фото: соцсеттиФото: соцсетти
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В Новороссийске идет реконструкция улицы Видова. Работы здесь начали в середине февраля 2019 года. А теперь в Интернете появились фотографии срубленных деревьев. Комментарии под этими фото в основном негативные, так как жители огорчаются тем фактом, что зелени в городе сатло меньше.

Стоит отметить, что в феврале улице Видова в Новороссийске начались работы по реконструкции дороги. Речь идет об участке от улицы Тобольской до улицы Луначарского. После реконструкции данный участок улицы Видова длинной почти 3 километра участок станет четырехполосным. А движение здесь станет двухсторонним.

Напомним, В Армавире из-за празднования Масленицы 10 марта ограничат движение транспорта по улице Пушкина. В поселке Заветном, маршрутные автобусы направят в объезд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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