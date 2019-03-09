В Краснодаре может появиться частное метро

СЕГОДНЯ 18:14 2019-03-09T18:14:07+03:00

С такой просьбой к властям выступили активисты

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В Интернете появилось открытое письмо к властям края. Его разместили активисты организации «Новое метро Краснодара». Документ содержит, в частности, просьбу дать разрешение на строительство в столице Кубани линий наземного метрополитена.

- Строительство предполагается вести за счет частного финансирования. Наземный метрополитен будет находиться во владении и обслуживаться частной компанией, - указывается в документе

По мнению авторов документа, создание частного наземного метрополитена поможет решить транспортные проблемы в городе. В Кратчайший срок необходимо построить минимум 40 км линий метро.

Авторы проекта аргументируют свой выбор в пользу наземного метро тем, что затраты на его строительство в 20 раз меньше, чем на подземный метрополитен. Также надземное метро дешевле в эксплуатации, безопаснее и комфортабельнее для пассажиров.

ИСТОЧНИК KP.RU