В Краснодаре пенсионер сбил женщину и скрылся с ДТП

СЕГОДНЯ 09:10 2019-03-10T09:10:42+03:00

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ДТП случилось 9 марта на улице Мачуги. 87-летний пенсионер ехал за рулем Lada Granta и на улице Мачуги сбил 62-летнюю женщину, которая шла по нерегулируемому пешеходному переходу.

- Женщина скончалась на месте. Пенсионер покинул место ДТП, затем на кольце улиц Мачуги и Бородинской он врезался в иномарку, — рассказали в отделе по пропаганде ОБ ДПС ГИБДД по Краснодару Ольга Запьянцева.

По факту аварии проводят проверку, устанавливают обстоятельства аварии.

ИСТОЧНИК KP.RU