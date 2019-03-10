В Краснодаре пенсионер сбил женщину и скрылся с ДТП
Пешеход погибла
ФОТО: Алексей ФОКИН
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ДТП случилось 9 марта на улице Мачуги. 87-летний пенсионер ехал за рулем Lada Granta и на улице Мачуги сбил 62-летнюю женщину, которая шла по нерегулируемому пешеходному переходу.
- Женщина скончалась на месте. Пенсионер покинул место ДТП, затем на кольце улиц Мачуги и Бородинской он врезался в иномарку, — рассказали в отделе по пропаганде ОБ ДПС ГИБДД по Краснодару Ольга Запьянцева.
По факту аварии проводят проверку, устанавливают обстоятельства аварии.
ИСТОЧНИК KP.RU