На Кубани после неудачного обгона на трассе опрокинулся грузовик

СЕГОДНЯ 09:22 2019-03-10T09:22:18+03:00

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На трассе «Лабинск – Армавир» водитель «Мерседеса» решил обогнать сразу 3 машину по встречке. В этот же момент пошла на обгон другой автомобиль, который шел позади грузовика. В итоге машины столкнулись и задели «ГАЗель», которая перевернулась.

По словам очевидцев, никто не пострадал. На место приехали сотрудники ДПС. На виновников аварии составили протоколы.

ИСТОЧНИК KP.RU