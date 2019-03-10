2019-03-10T09:22:18+03:00
Происшествия

На Кубани после неудачного обгона на трассе опрокинулся грузовик

ДТП случилось 8 марта
Андрей ГОРЕЛОВ
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ФОТО: паблик "ЧП Краснодар"ФОТО: паблик "ЧП Краснодар"
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На трассе «ЛабинскАрмавир» водитель «Мерседеса» решил обогнать сразу 3 машину по встречке. В этот же момент пошла на обгон другой автомобиль, который шел позади грузовика. В итоге машины столкнулись и задели «ГАЗель», которая перевернулась.

По словам очевидцев, никто не пострадал. На место приехали сотрудники ДПС. На виновников аварии составили протоколы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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