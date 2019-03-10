2019-03-10T10:29:11+03:00
Сочи

В Сочи отметят 50-летний юбилей Чебурашки

Во время карнавала BoogelWoogel с 13 по 17 марта поздравят мультипликационного персонажа
Андрей ГОРЕЛОВ
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ФОТО: Пресс-служба "Союзмультфильма"ФОТО: Пресс-служба "Союзмультфильма"
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Мероприятие проходит уже четвертый раз. В этом году в нем примут участие 25 тысяч человек. Во время гуляний пройдут соревнования по прыжкам на лыжах и сноубордах в бассейн и конкурс красоты.

- 16 марта мы установим рекорд Гиннесса по спуску с горы в купальниках. Для этого надо, чтобы с горы одновременно спустились не менее 1108 райдеров, - сообщили ораганизаторы BoogelWoogel.

ИСТОЧНИК KP.RU

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