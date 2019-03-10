2019-03-10T10:40:46+03:00
Спорт

В Краснодаре болельщики ФК «Кубань» раскрасили еще один троллейбус

Скоро он выйдет на маршрут
Андрей ГОРЕЛОВ
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ФОТО: ФК "Кубань"ФОТО: ФК "Кубань"
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«Объединенный клуб футбольных болельщиков «Кубань» снова обратился в Краснодарское трамвайно-троллейбусное управление. Фанаты попросили разукрасить один из троллейбусов

- В КТТУ к просьбе отнеслись с пониманием, - сообщает пресс-служба клуба. - Раскраска транспорта прошла за счет собственных средств болельщиков футбольного клуба «Кубань» и силами представителей фан-групп «Кубань Ультрас», «Молодое поколение» и «Support-28». Нам хотелось порадовать таким подарком всех болельщиц «Кубани» в преддверии Международного женского дня.

ИСТОЧНИК KP.RU

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