В Краснодаре болельщики ФК «Кубань» раскрасили еще один троллейбус
Скоро он выйдет на маршрут
ФОТО: ФК "Кубань"
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«Объединенный клуб футбольных болельщиков «Кубань» снова обратился в Краснодарское трамвайно-троллейбусное управление. Фанаты попросили разукрасить один из троллейбусов
- В КТТУ к просьбе отнеслись с пониманием, - сообщает пресс-служба клуба. - Раскраска транспорта прошла за счет собственных средств болельщиков футбольного клуба «Кубань» и силами представителей фан-групп «Кубань Ультрас», «Молодое поколение» и «Support-28». Нам хотелось порадовать таким подарком всех болельщиц «Кубани» в преддверии Международного женского дня.
ИСТОЧНИК KP.RU