В Сочи квинтет Игоря Бутмана завершил джазовый фестиваль
Мероприятие прошло в образовательном центре «Сириус»
ФОТО: Юлия ПЫХАЛОВА
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Джазовый фестиваль проходил в Сочи с 7 по 9 марта. Его открыл 7 марта британский исполнитель Энтони Стронг, а во второй день выступил коллектив Highlands Project с Балеарских островов.
- За 3 дня фестиваля мероприятие посетили около 3 тысяч человек, - сообщает пресс-служба «Сириуса». – Из них около 450 воспитанников «Сириуса».
По словам Игоря Бутмана, на фестиваль привезли очень хороших музыкантов, джаз востребован в России. В этой музыке есть все, чтобы обогатиться духовно и физически.
ИСТОЧНИК KP.RU