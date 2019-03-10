2019-03-10T12:07:31+03:00
Происшествия

В Сочи таксист сбил насмерть 16-летнюю девушку

Трагедия произошла 9 марта
Андрей ГОРЕЛОВ
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ФОТО: Дмитрий АХМАДУЛИНФОТО: Дмитрий АХМАДУЛИН
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Пешеходы переходили дорогу в неположенном месте. После столкновения пострадавших отбросило на другую машину.

- По предварительным данным, 34-летний таксист, сбил двух пешеходов, которые переходили дорогу в неположенном месте. После столкновения 50-летнего мужчину и 16-летнюю девушку отбросило на ВАЗ-2107, - сообщает пресс-служба ГУ МВД края. – Девушка погибла на месте, а мужчину госпитализировали. Проводим проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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