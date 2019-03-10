2019-03-10T13:16:30+03:00
Происшествия

Погода на Кубани: снег, дождь и шквалистый ветер

Местные синоптики составили прогноз на 2 суток
Андрей ГОРЕЛОВ
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ФОТО: Евгения ГУСЕВАФОТО: Евгения ГУСЕВА
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Если на праздники в марте погода предоставила приятный сюрприз, то теперь теплым солнечным денькам придет конец. До 12 марта будет пасмурно, местами выпадет снег, а на побережье задует сильный ветер.

- На Кубани местами пройдут дожди, а в горах с мокрый снег, - сообщает Гидрометцентр края. - Ветер юго-западный, порывы 13-18 м/с. Температура воздуха днем - от +13 до +18, а ночью – от 5 до 10 градусов тепла. На Черноморском побережье ожидается южный и юго-западный ветра с порывами до 18 метров в секунду. Днем - 10-15 градусов выше нуля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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