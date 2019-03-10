Строительная компания АСК организовала для жителей Новознаменского Масленицу

СЕГОДНЯ 14:22 2019-03-10T14:22:07+03:00

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Традиция возрождения дней двора, по мнению руководителей строительной компании «АСК» является возможностью укрепления добрососедских отношений и отличным способом познакомиться жителям одного района.

В свою очередь жители домов также отметили, что такие праздники, безусловно, нужны, поскольку мероприятие, проведенное в одном дворе, дает возможность познакомиться и объединиться жителям целого района. Веселая музыка, конкурсы традиционные для русских гуляний, горячие блины пришлись по душе, как взрослым, так и детям.

Представители компании «АСК» отметили, что это не последний праздник в этом районе и дворах тех домов, которые уже введены в эксплуатацию. Каждый месяц в одном из жилых комплексов будут проходить общие мероприятия для жителей.

В поселке Новознаменский Карасунского округа г. Краснодар строительная компания «АСК» ведет строительство двух жилых комплексов «Марсель 2» и «Спортивный парк», которые в данный момент находятся в стадии активной реализации. Общий объем строительства объектов жилого назначения составляет 521298 м.кв. Всего за 7 лет работы строительной компании на рынке в эксплуатацию введен 41 объект

Источник пресс-служба СК АСК

ИСТОЧНИК KP.RU