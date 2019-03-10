Краснодарец украсил дерево детскими игрушками и компакт-дисками

СЕГОДНЯ 15:00 2019-03-10T15:00:41+03:00

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Снимками украшенного дерева поделился у себя в соцсетях помощник мэра Краснодара Владимир Вербицкий. Неизвестный художник повесил на дерево новогодние игрушки, водяные пистолеты и т.д. На ветках оказался даже игрушечный динозавр.

- Деревья распустились компакт-дисками, медведи выходят из скворечников, динозавры начинают вить гнёзда. Новый арт объект неизвестного автора на Стахановской. Welcome на фотосессии и шиномонтаж, - написал Вербицкий.

ИСТОЧНИК KP.RU