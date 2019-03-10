Губернатор Кубани выразил соболезнования родным Виталия Лесика

СЕГОДНЯ 17:07 2019-03-10T17:07:20+03:00

Изменить размер текста: A A

Глава региона подчеркнул, что в 1975 году Виталий Андреевич стал основателем и бессменным руководителем Поста №1 в Новороссийске, много лет был наставником молодежи.

– В городе его называют олицетворением патриотизма. Виталий Андреевич был всегда полон сил и продолжал работать даже после своего векового юбилея. Его путь завершился на 102-м году жизни. Мои искренние соболезнования родным, близким и воспитанникам Виталия Лесика, – цитирует Вениамина Кондратьева пресс-служба администрации края..

ИСТОЧНИК KP.RU