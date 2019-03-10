2019-03-10T17:57:59+03:00
Спорт

Конькобежец Кубани установил мировой рекорд

Павел Кулижников в Солт-Лейк-Сити победил на дистанции 500 метров
Андрей ГОРЕЛОВ
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ФОТО: пресс-служба администрации краяФОТО: пресс-служба администрации края
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На заключительном этапе Кубка мира по конькобежному спорту спортсмен преодолел дистанцию за 33,61 секунды – это новый мировой рекорд. Предыдущий рекорд также принадлежит Павлу Кулижникову – 33,98 секунды.

- Второе и третье места завоевали представители Японии Тацуя Синхама и Юма Мураками, - сообщает пресс-служба администрации края. -Павел Кулижников тренируется в краевом Центре олимпийской подготовки по зимним видам спорта в Сочи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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