Конькобежец Кубани установил мировой рекорд

СЕГОДНЯ 17:57 2019-03-10T17:57:59+03:00

Павел Кулижников в Солт-Лейк-Сити победил на дистанции 500 метров

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На заключительном этапе Кубка мира по конькобежному спорту спортсмен преодолел дистанцию за 33,61 секунды – это новый мировой рекорд. Предыдущий рекорд также принадлежит Павлу Кулижникову – 33,98 секунды.

- Второе и третье места завоевали представители Японии Тацуя Синхама и Юма Мураками, - сообщает пресс-служба администрации края. -Павел Кулижников тренируется в краевом Центре олимпийской подготовки по зимним видам спорта в Сочи.

ИСТОЧНИК KP.RU