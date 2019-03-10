2019-03-10T19:25:53+03:00
Происшествия

На Кубани в ДТП погиб 4-летний ребенок

Машины вылетела на встречку
Андрей ГОРЕЛОВ
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ФОТО: Архив "КП"ФОТО: Архив "КП"
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Авария случилась днем в Крымском районе, на трассе «Краснодар-Верхнебаканский». Водитель «Лада Гранта» вылетел на встречную полосу, где ему в бочину врезалась «Хонда».

- В результате ДТП погиб ребёнок: дочка водителя «Лады Гранта» 2014 года рождения, - сообщает пресс-служба ГУ МВД края. - По предварительным данным, перед отечественным авто ехала машина, и из неё выпала доска на дорогу. Водитель «Гранты» пытался объехать препятствие по обочине, но автомобиль во время маневра закрутило и выбросило под встречную «Хонду». Ведется проверка по факту ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU

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