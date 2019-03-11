На Кубани при лобовом столкновении автомобилей погибли два человека

СЕГОДНЯ 07:04 2019-03-11T07:07:05+03:00

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10 марта на 1449 километре дороги М-4 «Дон», недалёко от Геленджика произошла смертельная авария.

- Около двух часов дня в дежурную часть поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии. На указанное место прибыли сотрудники правоохранительных органов. По предварительным данным, 57-летний житель Новороссийска - водитель машины марки -SSangYong - превысил допустимую скорость и выехал на полосу встречного движения. В результате иномарка столкнулась с автомобилем Volkswagen Touareg, за рулём которого находился 39-летний житель Краснодара, - об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщили в пресс-службе Главного Управления МВД России по Краснодарскому краю.

Фото: ГУ МВД России по Краснодарскому краю

В результате аварии несовместимые с жизнью травмы получили водитель SSangYong и его 72-летняя пассажирка - они скончались на месте происшествия. 11-летнего ребёнка доставили в местную больницу.

Водитель Volkswagen не пострадал. Его пассажиров - 39-летнюю женщину и детей в возрасте 7 и 13 лет - госпитализировали.

В настоящее время правоохранители проводят проверку, устанавливают обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU