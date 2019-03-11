2019-03-11T07:07:05+03:00
Происшествия

На Кубани при лобовом столкновении автомобилей погибли два человека

Авария произошла 10 марта
Татьяна СМИРНОВА
Поделиться:
Фото: ГУ МВД России по Краснодарскому краюФото: ГУ МВД России по Краснодарскому краю
Изменить размер текста:

10 марта на 1449 километре дороги М-4 «Дон», недалёко от Геленджика произошла смертельная авария.

- Около двух часов дня в дежурную часть поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии. На указанное место прибыли сотрудники правоохранительных органов. По предварительным данным, 57-летний житель Новороссийска - водитель машины марки -SSangYong - превысил допустимую скорость и выехал на полосу встречного движения. В результате иномарка столкнулась с автомобилем Volkswagen Touareg, за рулём которого находился 39-летний житель Краснодара, - об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщили в пресс-службе Главного Управления МВД России по Краснодарскому краю.

Фото: ГУ МВД России по Краснодарскому краю

Фото: ГУ МВД России по Краснодарскому краю

В результате аварии несовместимые с жизнью травмы получили водитель SSangYong и его 72-летняя пассажирка - они скончались на месте происшествия. 11-летнего ребёнка доставили в местную больницу.

Водитель Volkswagen не пострадал. Его пассажиров - 39-летнюю женщину и детей в возрасте 7 и 13 лет - госпитализировали.

В настоящее время правоохранители проводят проверку, устанавливают обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Краснодаре неизвестный обокрал ветеринарную аптеку
В Армавире в подвале обнаружили тело пенсионера
На Кубани в ДТП погиб 4-летний ребенок
Кубанский конькобежец установил мировой рекорд
Губернатор Кубани выразил соболезнования родным Виталия Лесика
Забег «Beauty Run» прошел в Краснодаре
Краснодарец украсил дерево детскими игрушками и компакт-дисками
Строительная компания АСК организовала для жителей Новознаменского Масленицу
Погода на Кубани: снег, дождь и шквалистый ветер
В Краснодаре ночью сгорели две машины
В Сочи таксист сбил насмерть 16-летнюю девушку
В Сочи квинтет Игоря Бутмана завершил джазовый фестиваль
В Краснодаре болельщики ФК «Кубань» раскрасили еще один троллейбус
В Сочи отметят 50-летний юбилей Чебурашки
На Кубани после неудачного обгона на трассе опрокинулся грузовик
В Краснодаре пенсионер сбил женщину и скрылся с ДТП
В Краснодаре может появиться частное метро
Новороссийские сосны пали жертвой комфорта для автолюбителей
Жертвой семейной драмы в Краснодаре стал автомобиль
Фигурист Алексей Ягудин подарил свой костюм музею
В Сочи грузовик сорвался с обрыва
Скончался Владимир Этуш
Краснодар отметит день рождения на неделю раньше
Автовладельцам Армавира стоит быть внимательнее