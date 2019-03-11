В Армавире в подвале обнаружили тело пенсионера

СЕГОДНЯ 07:22 2019-03-11T07:22:32+03:00

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9 марта в одном из пабликов Армавира появилась информация о том, что школьники обнаружили тело пожилого мужчины.

По словам детей, они гуляли недалёко от старой водонапорной башни, расположенной за автозаправкой на перекрёстке улиц Туапсинской и Урицкого. Сначала школьники заметили ноги мужчины в подвале, затем за углом они обнаружили его тело.

О произошедшем сообщили сотрудникам правоохранительных органов. На указанное место прибыли следователи и полицейские. Сотрудники Следственного Комитета установили личность погибшего. Мужчине было 67 лет.

- В настоящее время по данному факту проводится проверка. Точные причины смерти пенсионера будут известны после проведения судебно-медицинской экспертизы, - об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщили в пресс-службе Следственного Управления СК России по Краснодарскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU