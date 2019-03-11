В Краснодаре неизвестный украл домик для кота в ветеринарной аптеке

СЕГОДНЯ 07:41 2019-03-11T11:14:13+03:00

В Краснодаре неизвестный обокрал ветеринарную аптеку Фото: скрин с видео

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10 марта в Краснодаре на улице Циолковского, 5 неизвестный украл из ветеринарной аптеки домик для кота.

Около двух часов ночи злоумышленник проник в помещение, находящееся на первом этаже многоэтажного дома. Чтобы это сделать, он выбил входную дверь.

Инцидент зафиксировали камеры видеонаблюдения, расположенные на фасаде дома и внутри аптеки. Записи в социальный сетях опубликовала владелица магазина.

На кадрах видно, что у злоумышленника при себе был лом и фонарик. После проникновения мужчина ходил по помещению и рассматривал полки магазина, как будто ища конкретный товар.

В конце концов злоумышленник скрылся с места преступления с двухэтажным домиком для кота, а также пакетом.

Владелица ветеринарной аптеки обращается к гражданам, узнававшим человека на видео, и простит их обратиться по телефонам 8 (928) 282-29-25 или 102.

ИСТОЧНИК KP.RU