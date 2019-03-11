СЕГОДНЯ 08:11 2019-03-11T08:11:50+03:00

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В Сочи объявили штормовое предупреждение. В период с 18:00 10 марта до 18:00 11 марта на территории города ожидается усиление ветра, местами порывы могут достигать 12-17 метров в секунду. Помимо этого, с 10 по 13 марта в горах Краснодарского края выше 1,5 тысячи метров лавиноопасно.

Спасатели обращаются к гостям и жителя курорта и просят их соблюдать меры предосторожности, не выходить в горы, а также не оставлять транспортные средства под деревьями, рекламными баннерами и другими конструкциями.

- При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо позвонить с мобильного телефона по номеру 112, - об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщает пресс-служба администрации Сочи.

Напомним, ранее сайт kuban.kp.ru сообщал о том, что в горах Сочи сошла лавина. Снежный поток запечатлел один из любителей горнолыжного спорта.

ИСТОЧНИК KP.RU