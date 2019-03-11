2019-03-11T08:11:50+03:00
Общество

В Сочи объявили штормовое предупреждение

Об этом сообщает администрация города
Татьяна СМИРНОВА
Поделиться:
В Сочи объявили штормовое предупреждениеВ Сочи объявили штормовое предупреждениеФото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

В Сочи объявили штормовое предупреждение. В период с 18:00 10 марта до 18:00 11 марта на территории города ожидается усиление ветра, местами порывы могут достигать 12-17 метров в секунду. Помимо этого, с 10 по 13 марта в горах Краснодарского края выше 1,5 тысячи метров лавиноопасно.

Спасатели обращаются к гостям и жителя курорта и просят их соблюдать меры предосторожности, не выходить в горы, а также не оставлять транспортные средства под деревьями, рекламными баннерами и другими конструкциями.

- При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо позвонить с мобильного телефона по номеру 112, - об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщает пресс-служба администрации Сочи.

Напомним, ранее сайт kuban.kp.ru сообщал о том, что в горах Сочи сошла лавина. Снежный поток запечатлел один из любителей горнолыжного спорта.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24