В Новороссийске произошёл пожар на территории продуктового магазина

СЕГОДНЯ 08:50 2019-03-11T08:50:13+03:00

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9 марта в Новороссийске на территории продуктового магазина, расположенного на переулке Краснознамённом, 2, произошёл пожар.

- Около четырёх часов утра в дежурную часть МЧС поступило сообщение о возгорании. На указанное место прибыл отряд спасателей. Ликвидировать пожар удалось в 4:46. В работе задействовали 10 человек личного состава и две единицы техники, - об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщили в пресс-службе МЧС России по Краснодарскому краю.

По данным очевидцев, очагом возгорания послужил мусорный контейнер.

К счастью, во время пожара никто не пострадал.

Напомним, ранее сайт kuban.kp.ru сообщал о том, что в ночь на 10 марта в Краснодаре на улице Дунаевского сгорели две машины. По данным спасателей, площадь пожара составила 9 квадратных метров. В его ликвидации задействовали шесть человек личного состава и две пожарные машины.

ИСТОЧНИК KP.RU