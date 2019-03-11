В Краснодаре прошла общегородская зарядка

СЕГОДНЯ 09:21 2019-03-11T09:21:41+03:00

В ней приняли участие более 100 человек

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10 марта в Краснодаре на Театральной площади прошла общегородская зарядка. Ее организовала Краснодарская краевая федерация воркаута при поддержке мэрии. В мероприятии приняли участие более 100 человек.

- Проект «Городская зарядка», который стартовал в прошлом году, набирает все большую популярность. Для жителей и гостей Краснодара — это прекрасная возможность позаниматься спортом в выходной, интересно и полезно провести время с семьей и друзьями, получить заряд бодрости и хорошего настроения на весь день, — сказал начальник городского управления по физической культуре и спорту Анатолий Мирошников.

Мероприятие началось в 9:00. Провели его инструкторы и тренеры федерации воркаута, первого в Краснодара воркаут-зала «SCALA», фитнес-клуба X-Fit и студии Zumba Краснодар.

Целью проекта является популяризация массовых занятий спортом, приобщение горожан к спорту и активному образу жизни, создание площадки для общения любителей спорта, сообщает пресс-служба администрации города.

ИСТОЧНИК KP.RU