В Краснодаре прошла общегородская зарядка
10 марта в Краснодаре на Театральной площади прошла общегородская зарядка. Ее организовала Краснодарская краевая федерация воркаута при поддержке мэрии. В мероприятии приняли участие более 100 человек.
- Проект «Городская зарядка», который стартовал в прошлом году, набирает все большую популярность. Для жителей и гостей Краснодара — это прекрасная возможность позаниматься спортом в выходной, интересно и полезно провести время с семьей и друзьями, получить заряд бодрости и хорошего настроения на весь день, — сказал начальник городского управления по физической культуре и спорту Анатолий Мирошников.
Мероприятие началось в 9:00. Провели его инструкторы и тренеры федерации воркаута, первого в Краснодара воркаут-зала «SCALA», фитнес-клуба X-Fit и студии Zumba Краснодар.
Целью проекта является популяризация массовых занятий спортом, приобщение горожан к спорту и активному образу жизни, создание площадки для общения любителей спорта, сообщает пресс-служба администрации города.
ИСТОЧНИК KP.RU