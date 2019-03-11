В Сочи под колёса автомобиля попала пенсионерка
10 марта в Центральном районе Сочи, на улице Гагарина сбили 82-летнюю женщину.
- Около девяти часов утра в дежурную часть поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии. На указанное место прибыли сотрудники правоохранительных органов. По предварительным данным, 34-летний местный житель, находясь за рулём автомобиля марки LADA Granta, допустил наезд на пешехода. 82-летняя пенсионерка переходила проезжую часть в неустановленном для этого месте в зоне видимости «зебры», - об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщили в отделе пропаганды ОГИБДД УВД России по Сочи.
В результате аварии пожилая женщина получила травмы различной степени тяжести. От них пенсионерка скончалась.
Напомним, ранее сайт kuban.kp.ru сообщал о том, что на территории Кубани произошла авария, в которой погиб 4-летний ребёнок.
По предварительным данным, водитель «Лада Гранта» вылетел на встречную полосу, где ему в бочину врезалась «Хонда».
ИСТОЧНИК KP.RU