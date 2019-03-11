В Сочи под колёса автомобиля попала пенсионерка

СЕГОДНЯ 09:43 2019-03-11T09:44:00+03:00

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10 марта в Центральном районе Сочи, на улице Гагарина сбили 82-летнюю женщину.

- Около девяти часов утра в дежурную часть поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии. На указанное место прибыли сотрудники правоохранительных органов. По предварительным данным, 34-летний местный житель, находясь за рулём автомобиля марки LADA Granta, допустил наезд на пешехода. 82-летняя пенсионерка переходила проезжую часть в неустановленном для этого месте в зоне видимости «зебры», - об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщили в отделе пропаганды ОГИБДД УВД России по Сочи.

В результате аварии пожилая женщина получила травмы различной степени тяжести. От них пенсионерка скончалась.

Напомним, ранее сайт kuban.kp.ru сообщал о том, что на территории Кубани произошла авария, в которой погиб 4-летний ребёнок.

По предварительным данным, водитель «Лада Гранта» вылетел на встречную полосу, где ему в бочину врезалась «Хонда».

ИСТОЧНИК KP.RU