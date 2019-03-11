СЕГОДНЯ 10:09 2019-03-11T10:09:10+03:00

В Сочи врачи спасли женщину с опухолью печени Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Об этом сообщает министерство здравоохранения края

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47-летняя женщина обратилась в региональную больницу №4 с недомоганием, слабостью и тянущей болью в области живота.

Пациентку отправили на обследование. Оказалось, что женщина плохо себя чувствовала из-за новообразования на печени, которое затрагивает грудную клетку. Позже врачи установили, что это не онкологическое заболевание.

Было принято решение провести операцию с использованием аргоноплазменного скальпеля и ультразвукового диссектора - это оборудование позволяет минимально травмировать ткани и удалить даже мелкие частицы новообразования.

- Хирургическое вмешательство длилось около трёх часов. Врачам удалось успешно провести резекцию поражённых сегментов правой доли печени и части рёберной дуги, - об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Кубани.

Женщину уже выпивали. Сейчас она чувствует себя хорошо.

ИСТОЧНИК KP.RU