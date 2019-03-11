2019-03-11T11:04:43+03:00
Общество

Сочинская трасса может получить госфинансирование

Дорогу планируют построить до 2037 года
Татьяна СМИРНОВА
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Фото: Hellbro.ruФото: Hellbro.ru
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Проект дороги, протяжённость которой составляет 80 километров, окончательно не внесён в план развития магистральной инфраструктуры. Однако построить трассу планируют до 2037 года.

Ранее дорога должна была связывать Джубгу и Сочи, но теперь ее хотят продлить до Туапсе. Ее стоимость составила 1 трлн рублей.

Генерального подрядчика выберут на конкурсной основе. Одним из основных претендентов на это место является «Мостотрест». Ранее он занимался строительством в Сочи дублера Курортного проспекта и развязки «Адлерское кольцо».

В настоящее время готовится обоснование для включения участков дороги в план развития магистральной инфраструктуры. На его основании распределят бюджетные инвестиции на текущий президентский срок.

Сейчас дорога, которая связывает Джубгу и Сочи, перегружена. На многих ее участках образуются пробки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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