Краснодарец снова выкупил трамвай, чтобы бесплатно перевозить пассажиров

СЕГОДНЯ 10:55 2019-03-11T10:55:42+03:00

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Иван Калугин снова выкупил трамвай. Молодой человек взял в аренду вагон 252, который ходит по маршруту №5.

Юноша проводит акцию уже второй раз. Так же, как и в прошлый раз, один день проезд для жителей краевой столицы будет бесплатным.

Как сообщает организатор акции, он хочет сделать пассажиров трамвая немного счастливее.

«Если ты краснодарец и перемещаешься на трамваях, то маршрут №5 вагон 252 будет перевозить сегодня бесплатно», — написал Иван Калугин в своем аккаунте в Инстаграм.

Напомним, ранее сайт kuban.kp.ru сообщал о том, что 11 февраля житель Краснодара выкупил трамвай и перевозил пассажиров бесплатно. Аренда транспорта за смену почти с семи утра и до двенадцати ночи юноше обошлась в 50 тысяч 96 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU