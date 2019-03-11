Депутат-коммунист раскритиковал в Госдуме законопроект о «неуважении» к власти

СЕГОДНЯ 10:59 2019-03-11T10:59:17+03:00

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Парламентское большинство единороссов в Государственной Думе поддержало в третьем, окончательном, чтении четыре законопроекта, направленные на ужесточение государственного контроля в информационно-коммуникационной сфере («Интернет»). Журналисты назвали эти законы «о фейковых новостях» и «об оскорблении власти».

Согласно закону «о фейковых новостях», если на информационном ресурсе в сети Интернет, зарегистрированном согласно закону о СМИ, появится недостоверная информация, то представители Генпрокуратуры будут обращаться в Роскомнадзор с требованием заблокировать этот ресурс. Роскомнадзор, в свою очередь, должен будет направить в редакцию сетевого издания требование удалить недостоверную информацию. Исполнить это требование редакция обязана незамедлительно, иначе сайт издания будет заблокирован.

Были внесены соответствующие изменения в Кодекс об административных правонарушениях. За нарушение закона «о фейковых новостях» предусматривается наказание в виде штрафа для гражданских лиц от 30 до 50 тысяч рублей, для должностных — от 60 до 200 тысяч, для юридических лиц — от 200 до 500 тысяч рублей с конфискацией предмета административного правонарушения или без нее. В случае, если закон будет нарушен во второй раз, суммы штрафов значительно вырастают: так гражданских лиц будут штрафовать на сумму от 100 до 300 тысяч рублей, должностных — от 300 до 600 тысяч, юридических — от 500 тысяч до 1 млн. рублей.

Что касается закона о запрете «оскорбления власти», то он предполагает, что в сети Интернет будет блокироваться любая информация, в которой есть «оскорбление человеческого достоинства и общественной нравственности», «явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам РФ, Конституции и органам, осуществляющим государственную власть в РФ».

Соответственно в административный Кодекс внесено, что нарушение данного закона повлечет за собой наказание в виде штрафа от 30 до 100 тысяч рублей, а за повторное нарушение штраф будет составлять от 100 до 200 тысяч. Кроме того, за повторное «оскорбление власти» суд может назначить и административный арест на срок до 15 суток.

Дискуссия, начатая в первом чтении, продолжилась в ходе выступлений «по мотивам голосования». Депутаты фракции КПРФ и в третьем чтении выразили свою негативную позицию по всем четырем законопроектам.

— Фракция КПРФ не поддерживает данный закон, как и весь пакет, направленный на ужесточение контроля в информационно-коммуникационной сфере. Мы считаем, что информационная безопасность – это важное условие развития страны, но мы не согласны с подходами, которые, на наш взгляд, идут вразрез с 29-й статьей Конституции, где гарантируется свобода мысли, слова, информации – за исключением сведений, составляющих государственную тайну.

Сомнение вызывает не только предлагаемый механизм решения проблемы, но даже сами формулировки. Вот, к примеру, редакция названия новой статьи после второго чтения, вслушайтесь: «Порядок ограничения доступа к информации, выражающей в неприличной форме, которая оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность, явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам Российской Федерации, Конституции Российской Федерации или органам, осуществляющим государственную власть в Российской Федерации» …

Здесь само предложение построено так, и знаки препинания расставлены так, что утрачивается возможность однозначного и единообразного толкования. Как все это будет применяться на практике?

Словом, учитывая возможность слишком избирательного применения требований и механизмов данного закона, фракция КПРФ будет голосовать против его принятия.

ИСТОЧНИК KP.RU