В Выселковском районе в ДТП погиб 8-летний мальчик

СЕГОДНЯ 11:54 2019-03-11T11:55:54+03:00

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Трагедия произошла в минувшие выходные вечером 9 марта в районе автодороги между поселками Газырь и Советский. Управляя мотоциклом "ИЖ", 35-летний мужчина выехал на трассу с поля и врезался в легковушку.

- Предварительно, он не пропустил автомобиль "ВАЗ - 21074", - сообщили "КП" - Кубань" в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Водитель мотоцикла был доставлен в больницу с различными травмами, а его 8-летний пассажир погиб на месте. Все обстоятельства трагедии выясняются.

Сотрудники ГИБДД предупреждают, при перевозке детей на мотоцикле нужно соблюдать правила дорожного движения и все требования безопасности. Дети, как и любые пассажиры, авто- и мототранспорта должны быть защищены от возможных последствий аварий. Так, на ребенка на мотоцикле необходимо надевать специальный шлем.

Усаживать ребенка на переднее сиденье автомобиля возможно только при достижении им 12 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU