В Краснодаре неизвестный творец украсил дерево на Стахановской мягкими игрушками и компакт-дисками

СЕГОДНЯ 12:35 2019-03-11T12:35:55+03:00

В народе его уже назвали местным "Бэнкси", художником, известным своими скандальными работами в стиле стрит-арт

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Пожалуй, живописное дерево на улице Стахановской в Краснодаре можно назвать новым арт-объектом. Творчество неизвестного художника отметили и в мэрии кубанской столицы.

- Весна пришла в Краснодар. Деревья распустились компакт-дисками, медведи выходят из скворечников, динозавры начинают вить гнезда, - написал на своей странице в соцсетях помощник градоначальника Владимир Вербицкий. - Новый арт объект неизвестного автора на Стахановской. Welcome на фотосессии и шиномонтаж.

Фото: Владимир ВЕРБИЦКИЙ

В народе неизвестного творца уже прозвали краснодарским "Бэнкси", художником, чье настоящее имя неизвестно, но работы его наделали много шума.

Напомним, недавно в Вишняковском сквере Краснодара появился новый арт-объект "Столпы". Он был отобран по результатам открытого конкурса для благоустройства города. Но отнюдь не всем объект современного искусства пришелся по вкусу.

ИСТОЧНИК KP.RU