2019-03-11T12:35:55+03:00
Общество

В Краснодаре неизвестный творец украсил дерево на Стахановской мягкими игрушками и компакт-дисками

В народе его уже назвали местным "Бэнкси", художником, известным своими скандальными работами в стиле стрит-арт
Ева Мур@kp_kuban
Поделиться:
Фото: Владимир ВЕРБИЦКИЙФото: Владимир ВЕРБИЦКИЙ
Изменить размер текста:

Пожалуй, живописное дерево на улице Стахановской в Краснодаре можно назвать новым арт-объектом. Творчество неизвестного художника отметили и в мэрии кубанской столицы.

- Весна пришла в Краснодар. Деревья распустились компакт-дисками, медведи выходят из скворечников, динозавры начинают вить гнезда, - написал на своей странице в соцсетях помощник градоначальника Владимир Вербицкий. - Новый арт объект неизвестного автора на Стахановской. Welcome на фотосессии и шиномонтаж.

Фото: Владимир ВЕРБИЦКИЙ

Фото: Владимир ВЕРБИЦКИЙ

В народе неизвестного творца уже прозвали краснодарским "Бэнкси", художником, чье настоящее имя неизвестно, но работы его наделали много шума.

Напомним, недавно в Вишняковском сквере Краснодара появился новый арт-объект "Столпы". Он был отобран по результатам открытого конкурса для благоустройства города. Но отнюдь не всем объект современного искусства пришелся по вкусу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Армавирские хирурги ответят в суде за смерть пациентки
В Сочи женщина до смерти избила свою пожилую мать
В Краснодаре выделили территорию под строительство нового микрорайона
Жителя Геленджика осудят за покушение на убийство знакомого
В Сочи спасатели вызволили из реки мужчину в автомобиле
Ребенок погиб в аварии под Горячим Ключом
ПАО «ТНС энерго Кубань» продолжает работать над качеством обслуживания клиентов
В Краснодаре возбудили уголовное дело на полицейского за получение взятки
Жители микрорайонов «Губернский» и «Панорама» в Краснодаре с размахом отметили Масленицу
В Выселковском районе в ДТП погиб 8-летний мальчик
Депутат-коммунист раскритиковал в Госдуме законопроект о «неуважении» к власти
Краснодарец снова выкупил трамвай, чтобы бесплатно перевозить пассажиров
Сочинская трасса может получить госфинансирование
В Сочи врачи спасли женщину с опухолью печени
В Сочи под колёса автомобиля попала пенсионерка
В Краснодаре прошла общегородская зарядка
В Новороссийске произошёл пожар на территории продуктового магазина
В Сочи объявили штормовое предупреждение
В Краснодаре неизвестный украл домик для кота в ветеринарной аптеке
В Армавире в подвале обнаружили тело пенсионера
На Кубани при лобовом столкновении автомобилей погибли два человека
На Кубани в ДТП погиб 4-летний ребенок
Кубанский конькобежец установил мировой рекорд