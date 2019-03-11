В Краснодаре неизвестный творец украсил дерево на Стахановской мягкими игрушками и компакт-дисками
Пожалуй, живописное дерево на улице Стахановской в Краснодаре можно назвать новым арт-объектом. Творчество неизвестного художника отметили и в мэрии кубанской столицы.
- Весна пришла в Краснодар. Деревья распустились компакт-дисками, медведи выходят из скворечников, динозавры начинают вить гнезда, - написал на своей странице в соцсетях помощник градоначальника Владимир Вербицкий. - Новый арт объект неизвестного автора на Стахановской. Welcome на фотосессии и шиномонтаж.
Фото: Владимир ВЕРБИЦКИЙ
В народе неизвестного творца уже прозвали краснодарским "Бэнкси", художником, чье настоящее имя неизвестно, но работы его наделали много шума.
Напомним, недавно в Вишняковском сквере Краснодара появился новый арт-объект "Столпы". Он был отобран по результатам открытого конкурса для благоустройства города. Но отнюдь не всем объект современного искусства пришелся по вкусу.
ИСТОЧНИК KP.RU