Жители микрорайонов «Губернский» и «Панорама» в Краснодаре с размахом отметили Масленицу
Организатором праздника стала группа компаний «ЮгСтройИнвест», ведущая строительство микрорайонов «Губернский» и «Панорама» (Краснодар).
Группа компаний «ЮгСтройИнвест»
«Отмечать праздники всем миром, одной большой и дружной семьей – традиция группы компаний «ЮгСтройИнвест». Мы строим семейные микрорайоны Краснодара, поэтому хочется, чтобы здесь царила теплая душевная атмосфера. Чтобы люди жили в комфорте наполненной интересной жизнью», - прокомментировал мероприятие заместитель генерального директора ГК «ЮгСтройИнвест» Андрей Анашкин.
Группа компаний «ЮгСтройИнвест»
Группа компаний «ЮгСтройИнвест»
Группа компаний «ЮгСтройИнвест»
ИСТОЧНИК KP.RU