2019-03-11T12:56:09+03:00
Недвижимость

Жители микрорайонов «Губернский» и «Панорама» в Краснодаре с размахом отметили Масленицу

Шумные проводы зимы прошли в минувшие выходные на центральной аллее «Сердце Губернского»
Иван ЕГОРОВ
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Группа компаний «ЮгСтройИнвест»Группа компаний «ЮгСтройИнвест»
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Организатором праздника стала группа компаний «ЮгСтройИнвест», ведущая строительство микрорайонов «Губернский» и «Панорама» (Краснодар).

Группа компаний «ЮгСтройИнвест»

Группа компаний «ЮгСтройИнвест»

«Отмечать праздники всем миром, одной большой и дружной семьей – традиция группы компаний «ЮгСтройИнвест». Мы строим семейные микрорайоны Краснодара, поэтому хочется, чтобы здесь царила теплая душевная атмосфера. Чтобы люди жили в комфорте наполненной интересной жизнью», - прокомментировал мероприятие заместитель генерального директора ГК «ЮгСтройИнвест» Андрей Анашкин.

Группа компаний «ЮгСтройИнвест»

Группа компаний «ЮгСтройИнвест»

Группа компаний «ЮгСтройИнвест»

Группа компаний «ЮгСтройИнвест»

Группа компаний «ЮгСтройИнвест»

Группа компаний «ЮгСтройИнвест»

ИСТОЧНИК KP.RU

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