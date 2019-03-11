Жители микрорайонов «Губернский» и «Панорама» в Краснодаре с размахом отметили Масленицу

СЕГОДНЯ 12:50 2019-03-11T12:56:09+03:00

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Организатором праздника стала группа компаний «ЮгСтройИнвест», ведущая строительство микрорайонов «Губернский» и «Панорама» (Краснодар).

Группа компаний «ЮгСтройИнвест»

«Отмечать праздники всем миром, одной большой и дружной семьей – традиция группы компаний «ЮгСтройИнвест». Мы строим семейные микрорайоны Краснодара, поэтому хочется, чтобы здесь царила теплая душевная атмосфера. Чтобы люди жили в комфорте наполненной интересной жизнью», - прокомментировал мероприятие заместитель генерального директора ГК «ЮгСтройИнвест» Андрей Анашкин.

Группа компаний «ЮгСтройИнвест»

Группа компаний «ЮгСтройИнвест»

Группа компаний «ЮгСтройИнвест»

ИСТОЧНИК KP.RU