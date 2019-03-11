2019-03-11T13:21:18+03:00
Происшествия

В Краснодаре возбудили уголовное дело на полицейского за получение взятки

Он помогал ввозить в страну табак из Армении
Ева Мур@kp_kuban
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Полицейского на транспорте обвиняют в том, что он за мзду покровительствовал перевозить в Россию контрабанду. Против него возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в значительном размере).

По версии следствия, в апреле 2018 года мужчина получил от знакомого взятку в сумме 47 тысяч рублей. За это он разрешал ввозить в Россию из Армении различные товары, сигареты, которые подлежали маркировки акцизами. Деньги ему переводили на карту.

- Служебная проверка подтвердила этот факт, - сообщили в пресс-службе южного следственного управления на транспорте. - Сотрудник был уволен по отрицательным мотивам, порочащим честь мундира полицейского. К строгой дисциплинарной ответственности привлекли его непосредственных руководителей.

Обстоятельства совершения преступления сейчас устанавливаются. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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