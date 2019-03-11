ПАО «ТНС энерго Кубань» продолжает работать над качеством обслуживания клиентов

СЕГОДНЯ 14:03 2019-03-11T14:20:04+03:00

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Гарантирующий поставщик электроэнергии на территории Краснодарского края и Республики Адыгея ПАО «ТНС энерго Кубань» продолжает работу над качеством взаимодействия с потребителями.

Работа с клиентами компании активизирована через все сервисы. Так в 2018 году в центрах обслуживания клиентов было внедрено 16 программ для электронных очередей, первая была установлена в Центральном производственном участке Сочинского филиала, и за год ее работы через нее было обслужено более 111 тысяч клиентов.

Через официальный сайт компании kuban.tns-e.ru поступило свыше 19 700 обращений от физических лиц. На 77% выросло количество уникальных пользователей сайта и составило более 150 300 человек. Также увеличился и уровень оплаты потребленной электроэнергии через сайт гарантирующего поставщика — свыше 10 200 платежных операций за 2018 год.

На новый уровень коммуникации между потребителем и поставщиком электроэнергии вышел и Единый Контактный Центр. По номеру телефона 8 (861) 298-01-70 чаще всего обращаются клиенты с вопросами по расчетам в квитанциях – их 23%, о задолженностях по счету – 18% и передача показаний – 13%.

Будучи клиентоориентированной компанией ПАО «ТНС энерго Кубань» продолжит внедрять и развивать онлайн-сервисы, что позволит сделать взаимодействие потребителей с энергосбытовой организацией более удобным и оперативным.

ИСТОЧНИК KP.RU