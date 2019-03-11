2019-03-11T14:20:04+03:00
Общество

ПАО «ТНС энерго Кубань» продолжает работать над качеством обслуживания клиентов

Работа с клиентами компании активизирована через все сервисы
Иван ЕГОРОВ
Поделиться:
ПАО «ТНС энерго Кубань»ПАО «ТНС энерго Кубань»
Изменить размер текста:

Гарантирующий поставщик электроэнергии на территории Краснодарского края и Республики Адыгея ПАО «ТНС энерго Кубань» продолжает работу над качеством взаимодействия с потребителями.

Работа с клиентами компании активизирована через все сервисы. Так в 2018 году в центрах обслуживания клиентов было внедрено 16 программ для электронных очередей, первая была установлена в Центральном производственном участке Сочинского филиала, и за год ее работы через нее было обслужено более 111 тысяч клиентов.

Через официальный сайт компании kuban.tns-e.ru поступило свыше 19 700 обращений от физических лиц. На 77% выросло количество уникальных пользователей сайта и составило более 150 300 человек. Также увеличился и уровень оплаты потребленной электроэнергии через сайт гарантирующего поставщика — свыше 10 200 платежных операций за 2018 год.

На новый уровень коммуникации между потребителем и поставщиком электроэнергии вышел и Единый Контактный Центр. По номеру телефона 8 (861) 298-01-70 чаще всего обращаются клиенты с вопросами по расчетам в квитанциях – их 23%, о задолженностях по счету – 18% и передача показаний – 13%.

Будучи клиентоориентированной компанией ПАО «ТНС энерго Кубань» продолжит внедрять и развивать онлайн-сервисы, что позволит сделать взаимодействие потребителей с энергосбытовой организацией более удобным и оперативным.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Армавирские хирурги ответят в суде за смерть пациентки
В Сочи женщина до смерти избила свою пожилую мать
В Краснодаре выделили территорию под строительство нового микрорайона
Жителя Геленджика осудят за покушение на убийство знакомого
В Сочи спасатели вызволили из реки мужчину в автомобиле
Ребенок погиб в аварии под Горячим Ключом
В Краснодаре возбудили уголовное дело на полицейского за получение взятки
Жители микрорайонов «Губернский» и «Панорама» в Краснодаре с размахом отметили Масленицу
В Краснодаре неизвестный творец украсил дерево на Стахановской мягкими игрушками и компакт-дисками
В Выселковском районе в ДТП погиб 8-летний мальчик
Депутат-коммунист раскритиковал в Госдуме законопроект о «неуважении» к власти
Краснодарец снова выкупил трамвай, чтобы бесплатно перевозить пассажиров
Сочинская трасса может получить госфинансирование
В Сочи врачи спасли женщину с опухолью печени
В Сочи под колёса автомобиля попала пенсионерка
В Краснодаре прошла общегородская зарядка
В Новороссийске произошёл пожар на территории продуктового магазина
В Сочи объявили штормовое предупреждение
В Краснодаре неизвестный украл домик для кота в ветеринарной аптеке
В Армавире в подвале обнаружили тело пенсионера
На Кубани при лобовом столкновении автомобилей погибли два человека
На Кубани в ДТП погиб 4-летний ребенок
Кубанский конькобежец установил мировой рекорд